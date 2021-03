Covid, Iss: variante inglese domina su quella brasiliana e sudafricana

Ansa

La variante inglese del Covid in Italia domina nettamente rispetto a quella brasiliana e sudafricana, con una stima di prevalenza a livello nazionale del 54%. La stima per la variante brasiliana è del 4,3%, mentre per la sudafricana è dello 0,4%. E' quanto emerge dall'indagine coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il ministero della Salute.