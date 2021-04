Covid, Iss: terapie intensive in aumento, 14 Regioni sopra la soglia

Getty

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (41% contro il 39% della scorsa settimana): i ricoverati sono passati infatti da 3.546 (del 23 marzo) a 3.716 (del 30 marzo). Lo rende noto l'Istituto superiore di Sanità, sottolineando che la scorsa settimana le Regioni/PPAA con un tasso di occupazione in terapia intensiva sopra la soglia critica erano 12, questa 14.