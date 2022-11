Covid, Iss: mortalità tra gli over 60 non vaccinati tre volte più alta

L'epidemia Covid resta ancora al centro delle analisi dell'Iss.

Nella popolazione di età 60-79 anni, per i non vaccinati il tasso di mortalità risulta quasi tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e tre volte e mezzo rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. Secondo il report dell'Istituto superiore di Sanità, tra gli over80 non vaccinati la mortalità risulta invece sei volte maggiore rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, e rispettivamente nove volte e mezzo e cinque volte e mezzo più alta rispetto ai vaccinati con seconda dose booster.