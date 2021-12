Covid, Iss: 6 bimbi su mille ricoverati, 1 su 7mila in intensiva

ansa

Anche in età infantile l'infezione da Sars-CoV-2 "può comportare dei rischi per la salute: circa 6 bambini su 1.000 vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7mila in terapia intensiva". Lo afferma l'Iss, precisando che anche nei casi nei quali l'infezione decorre in maniera quasi completamente asintomatica "non è possibile escludere la comparsa di complicazioni, come la sindrome infiammatoria multisistemica e il long Covid".