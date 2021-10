Covid, Iss: 1 caso su 4 è under 20, massima incidenza under 12

Ansa

Nell'ultima settimana quasi un caso su 4 di Covid (il 24% del totale) è stato diagnosticato nella fascia under 20 della popolazione. In particolare sono gli under 12, che non possono ancora essere vaccinati, ad avere la più elevata incidenza rispetto alle altre fasce. In età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e il 13% è stato diagnosticato tra i 3 e i 5 anni.