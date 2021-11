Covid, ipotesi Super Green pass fino al termine delle feste

Ente del Turismo

Il Super Green pass dovrebbe valere in zona bianca già dal 6 dicembre e durare per circa un mese, fino al termine delle feste natalizie. Lo spiega il governo nella riunione con Regioni, Province e Comuni sottolineando che la data dipenderà dalla curva epidemiologica e sarà discussa in Consiglio dei ministri. La misura verrebbe prolungata oltre le festività in zona gialla e arancione.