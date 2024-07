Covid, ipotesi delle Regioni: "Limitare gli spostamenti degli over 70"

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettata da Lombardia, Piemonte e Liguria al vertice con i ministri Boccia e Speranza in vista del nuovo Dpcm. La proposta è stata avanzata dal governatore ligure Giovanni Toti ed è stata condivisa dai suoi omologhi lombardo e piemontese, Attilio Fontana e Alberto Cirio. "Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown", ha affermato Toti.