Covid, ipotesi del Super Green pass già dalla zona bianca

Ansa

Il Super Green pass, valido solo per vaccinati o guariti dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca. E' l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono diverse fonti. Il sistema delle zone dovrebbe essere confermato, con misure progressive all'aumentare dei contagi e al passaggio dei colori, che però riguarderebbero solo chi non ha il Super Green pass.