Sette no vax sono stati condannati per aver stalkerizzato Matteo Bassetti. L'infettivologo genovese era stato preso di mira per il suo sostegno alla campagna di vaccinazione anti Covid. "Sette condanne, di cui due patteggiamenti, con pene comprese tra gli 8 mesi e 1 anno e 4 mesi, per gli appartenenti al Canale Telegram 'Basta Dittatura', soggetti che mi avevano stalkerizzato, per diversi giorni, sul finire dell'agosto 2021", ha annunciato su Facebook Bassetti.