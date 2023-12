Covid, in una settimana nuovi casi a +14% e ricoveri a +10,7%

Continuano ad aumentare i casi di Covid in Italia, ma l'impatto sugli ospedali resta sotto controllo.

Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, nella settimana tra il 30 novembre e il 6 dicembre si registrano 59.498 contagi (+14%). Il tasso di occupazione in area medica risulta del 10,7% (6.668 ricoverati) contro il 9,2% (5.741) del 29 novembre, in terapia intensiva del 2,5% (219) dopo l'1,9% (170) di una settimana fa. I morti sono 307 (+5,5%) e il tasso si positività del 20,9%, cioè il 2,1% in più.