Covid, in Italia 6.076 nuovi casi con 266.246 tamponi e 60 morti

Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 6.076 nuovi casi a fronte di 266.246 tamponi effettuati (lunedì i contagi erano stati 4.168 su 101.341 test). Il tasso di positività si attesta al 2,3%, in calo rispetto al 4,1% del giorno precedente. I morti sono stati 60, che portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 128.855. Guarite 6.248 persone.

Sono 504 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 4.036, 108 in più.

Vaccini - Le dosi di vaccino somministrate in Italia salgono a quota 75.622.961.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.494.857, i morti 128.855. I dimessi e i guariti sono invece 4.230.677, mentre gli attuali positivi salgono a 135.325 (in diminuzione di 230 casi nelle ultime 24 ore).