Covid, in arrivo strumentazione per diagnostica a medici di base

Per diagnosticare il Covid-19 è in arrivo negli studi dei medici di famiglia la strumentazione "per consentire un'efficace presa in carico degli assistiti, riducendo la pressione su presidi ospedalieri e strutture sanitarie". In questo modo si limitano anche le occasioni di esposizione al rischio di contagio. E' quanto si legge nell'Atto di indirizzo per la medicina convenzionata per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica.