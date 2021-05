Covid, in 4 Regioni e a Bolzano nessun ingresso in terapia intensiva

Ansa

Nelle ultime 24 ore in quattro Regioni (Marche, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta) e in provincia di Bolzano non si sono registrati ingressi in terapia intensiva per Covid-19. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Un solo ingresso in rianimazione, invece, per Friuli Venezia Giulia, Liguria, Calabria, Sardegna, Umbria e in provincia di Trento. Sopra i 10 ricoveri in questi reparti ci sono solo Lazio e Toscana.