Covid, il vaccino monodose Johnson&Johnson in Italia dal 16 aprile 

Ansa

"Il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini monodose Johnson&Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". Lo ha detto il presidente del consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell'inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. Secondo Medusei "ci sono ancora tante problematiche" sul fronte vaccini ma serve "accelerare per poter ripartire".