Covid, il sottosegretario Costa: "Non ci sarà un'ondata in autunno"

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, invita a non fare allarmismi su eventuali ondate di Covid in autunno.

"Oggi non c'è alcun elemento obiettivo che faccia pensare a scenari apocalittici", afferma. In ogni caso "l'esperienza maturata in questi due anni consente al governo di intervenire se necessario. Ora bisogna ora dare meno importanza al numero dei contagi e concentrarsi su quello dei ricoveri, che sono in continua discesa".