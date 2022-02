Covid, il racconto di un No vax pentito: "Mi credevo un semidio, poi mi sono ammalato"

"Io non ero un No vax, ero più di un No vax: un No vax rinforzato, un semidio. Ero sicuro e tranquillo che il mio stile di vita salutista fosse sufficiente a non prendere il virus, ma mi sono dovuto ricredere". A "Dritto e Rovescio" Raffaello Marcorossi racconta la propria conversione: da No vax convinto a sostenitore del vaccino. In mezzo, il contagio da Covid-19.

"A fine dicembre avverto dei sintomi da febbre, mi metto in auto isolamento, sicuro che in quattro/cinque giorni mi sarebbe passato tutto. In realtà, con il passare del tempo, ho iniziato ad avere difficoltà respiratorie e ho chiamato l'ambulanza", ricorda Marcorossi. "In ospedale, mi hanno trasferito in reparto, mi hanno messo il casco e ho ricominciato a respirare".

Su domanda diretta di Paolo Del Debbio, l'uomo dice di essersi pentito e di volersi vaccinare appena possibile. "È assurdo sprecare l'opportunità di essere su questa terra per una fissazione", conclude.