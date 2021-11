Covid, il microbiologo Rasi: nelle scuole sono mancati interventi strutturali

Ansa

Nelle scuole "sono mancati interventi strutturali", in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi in entrata e uscita. Lo ha detto il microbiologo Guido Rasi, consulente del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Riferendosi alle regole per contenere l'epidemia, l'esperto ha osservato: "E' importante intervenire non tanto nella classe, ma nel momento in cui si gestiscono i flussi delle persone".