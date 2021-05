Covid, il 5 giugno test in discoteca: in 2mila in un locale a Gallipoli

Ansa

Il 5 giugno è in programma un test a Gallipoli per verificare se ci siano le condizioni per riaprire le discoteche. L'esperimento si svolgerà nel locale Praia e sarà all'aperto, per iniziativa dell'associazione italiana imprese e intrattenimento Silb-Fipe. Entreranno 2mila persone provviste di green pass, che all'uscita dovranno sottoporsi al tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", ha detto il presidente Silb Maurizio Pasca.