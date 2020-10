Covid, governo: chiusura alle 21 per i locali senza servizio al tavolo

Afp

Chiusura alle 21 per i locali senza servizio al tavolo, stop al consumo di cibo e bevande all'aperto dopo tale orario e chiusura a mezzanotte per pub, locali e ristoranti. E' la proposta che il governo ha avanzato a governatori e rappresentanti degli enti locali. Per le cerimonie (matrimoni, comunioni, cresime e funerali) restano in vigore i protocolli approvati, ma viene messo un limite massimo di 30 persone per gli eventuali ricevimenti.