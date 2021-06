Covid, Gismondo: "La pandemia non è finita, il virus continua a circolare"

"La pandemia non è finita, ci sono tantissimi paesi al mondo che la stanno vivendo a pieno e poi il virus continua a circolare". A parlare a "Stasera Italia" è Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. L'esperta spiega che la situzione delle varianti, al momento, non è preoccupante ma in ogni caso: "non possiamo sventolare la bandiera della vittoria".

"Anche lo scorso anno in estate, come accade spesso per i virus respiratori, si è avuto un calo della circolazione, ma poi siamo ricaduti nella nuova ondata. Certo - precisa Gismondo - siamo vaccinati e questo non dovrebbe accadere però cerchiamo di non abbassare completamente la guardia avendo la responsabilità del nostro operato senza sentirci a pandemia finita", conclude.