Covid, Giorgetti: "Studiamo un green pass italiano per stranieri"

Ansa

In vista delle riaperture, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato che "insieme al ministro Garavaglia stiamo pensando a un green pass italiano che permetta anche l'ingresso in Italia degli stranieri". E' stata poi definita "giusta" la proposta di permettere l'apertura dei punti vendita anche in zona rossa e di "anticipare quella delle fiere al 15 giugno. Porterò le proposte in Cdm".