Covid, Gimbe: calo contagi in 7 giorni, ma salgono ricoveri e morti

I contagi Covid nell'ultima settimana tornano a calare (-6,2%), ma crescono i ricoveri ordinari (+11,7%), le terapie intensive (+13,4%) e i decessi (+38,4%).

Lo evidenzia il monitoraggio della fondazione Gimbe per il periodo 12-18 ottobre. Il calo dei nuovi casi (275.628 contro 293.902) riguarda tutte le Regioni tranne Puglia, Sardegna e Sicilia. In aumento invece l'occupazione dei posti letto in area medica (+734) e le intensive (+30). Crescono anche i decessi (544 contro 393) con una media di 78 al giorno.