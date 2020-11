Covid, fonti Pd: "Lockdown non è ora sul tavolo, vediamo la curva"

Ansa

"La discussione su un nuovo Dpcm per un lockdown generale per ora non è sul tavolo del governo". E' quanto affermano diverse fonti di governo del Pd, in relazione all'ipotesi che già entro il 15 novembre si possa decidere un blocco nazionale. In questo momento, spiegano, "si aspetta di vedere gli effetti delle ultime misure sulla curva dei contagi", anche alla luce dei primi positivi segnali di decelerazione dell'indice Rt.