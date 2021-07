Ansa

Dal 5 agosto scatterà l'obbligo di green pass per le consumazioni al tavolo in bar e ristoranti al chiuso. E' quanto emerge dalla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi. La certificazione, non obbligatoria per la consumazione al bancone, sarà valida per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito nei sei mesi precedenti. Le discoteche, invece, restano ancora chiuse.