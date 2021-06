Covid, Figliuolo: sì a vaccini in vacanza, faremo bilanciamenti dosi

Ansa

"Le Conferenza delle Regioni mi ha chiesto la possibilità di essere ancor più flessiblie e dare la facoltà di fare anche in casi particolari la seconda dose in vacanza". Lo ha detto il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, che aggiunge: per la struttura va bene, ci organizzeremo e faremo gli opportuni bilanciamenti logistici delle dosi. Ora le Regioni dovranno mettere in pratica quanto stabilito".