Covid, Figliuolo: "J&J da metà aprile, obiettivo 500mila dosi al giorno"

Ansa

"Le dosi del vaccino Johnson & Johnson arriveranno in Italia nella seconda metà di aprile e in quel periodo l'obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno". Lo ha riferito il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca al drive through della Cecchignola a Roma.