Covid, Figliuolo: bene prenotazioni over 40 ma focus resta su anziani

Ansa

"La prossima apertura delle prenotazioni agli over 40 è utile ai fini programmatici, ma il focus nazionale rimane sugli over 80, visto che ne mancano ancora molti all'appello". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, in visita in Trentino Alto Adige. In ogni caso, ha aggiunto, "c'è stato un notevole incremento delle percentuali di over 80 vaccinati unitamente a un calo netto di ricoveri, terapie intensive e decessi".