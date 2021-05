Covid, Figliuolo a Cts-Regioni: valutare vaccini in discoteca 

Ansa

Vaccini in discoteca per ampliare la platea dei giovani. E' la proposta avanzata dalla struttura commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo che ha trasmesso "per le valutazioni di competenza" una mail indirizzata al Cts e alle Regioni sulla "possibile riapertura in sicurezza del settore dell'intrattenimento danzante nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori".