Covid, Eurostat: quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi 

Ansa

Nel 2020, tra i 26 Stati membri dell'Ue si sono verificati 168mila decessi in più tra marzo e giugno rispetto al numero medio dello stesso periodo nel quadriennio 2016-2019. Lo rende noto Eurostat. Il numero più alto di decessi aggiuntivi si è registrato in Spagna (48mila), seguito da Italia (46mila), Francia (30mila), Germania e Paesi Bassi (10mila ciascuno). I dati includono tutti i decessi ma sono utili per valutare gli effetti del Covid-19.