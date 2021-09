Covid, era finito in terapia intensiva a 17 anni: Mattia si è vaccinato | Ai coetanei: "Non fatelo solo per la discoteca"

A 17 anni è stato il più giovane paziente curato per Covid nella terapia intensiva di Cremona. Ricoverato il 16 marzo 2020, con febbre e difficoltà respiratorie, per giorni ha lottato tra la vita e la morte. Ora Mattia Guarnieri, la cui storia aveva commosso l'Italia, si è immunizzato e ha lanciato un appello ai suoi coetanei: "Vaccinatevi! E non fatelo solo per andare in discoteca o per fare l'aperitivo, ma per proteggere voi e chi vi sta accanto".