Covid, Di Maio: picco a fine mese, vita e salute pubblica sono priorità

"Stiamo entrando nella terza ondata di Covid, non è paragonabile alle precedenti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista ad Avvenire nella quale spiega che "secondo i dati scientifici che abbiamo, il picco lo avremo a fine mese"." Questo inevitabilmente ci spinge a misure più restrittive per cercare di fermare il trend dei contagi", aggiunge.