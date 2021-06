Covid, Di Maio: "Eliminare mascherine grande segnale di ripartenza"

Ansa

"L'Italia vuole essere protagonista della ripresa europea. Eliminare la mascherina all'aperto è un grande segnale a tutta l'Europa, per dire che l'Italia vuole essere protagonista di questa nuova fase". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "E' un momento fondamentale per la ripartenza dell'Italia e dell'Europa intera. Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio hanno già eliminato l'obbligo, l'Italia non può essere da meno", ha detto.