Covid, De Luca: "Inaccettabile la posizione del governo sui congedi"

Ansa

Vincenzo De Luca ha riferito di aver inviato al governo "un testo normativo per garantire congedi parentali con il massimo della tutela economica per le lavoratrici dipendenti e bonus babysitter per le lavoratrici autonome". Lo ha detto lo stesso governatore della Campania, aggiungendo: "Incredibilmente i rappresentanti del governo hanno ribadito di voler prevedere il congedo parentale solo per le zone rosse. Ci sembra una posizione inaccettabile".