Covid, da cabina di regia ipotesi tre categorie di quarantena

Afp

Durante la cabina di regia del governo sono state ipotizzate tre categorie di quarantena per chi entra in contatto con un positivo al Covid. Per i non vaccinati continueranno a vigere le attuali regole (quarantena di 10 giorni); per chi ha il Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni 5 giorni d'isolamento più tampone negativo; chi ha la dose booster o il Green Pass rafforzato da meno di 120 giorni solo auto sorveglianza e test negativo dopo 5 giorni.