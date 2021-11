Covid, Costa: allo stadio usare mascherine, prevalga responsabilità

Ansa

"Faccio un appello ai tifosi che vanno allo stadio. Abbiamo riaperto gli stadi al 75% perché riteniamo sia giusto per dare anche un segnale al nostro Paese, ma dobbiamo anche fare un appello ai tifosi ad usare la mascherina perché c'è veramente bisogno in questo momento di rispettare ancora tutte le regole e di far prevalere il senso di responsabilità". Così, a Tgcom 24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.