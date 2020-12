Covid, Coldiretti: oltre 4 milioni di poveri senza pranzo a Natale

Ansa

In Italia sono oltre 4 milioni i poveri che, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia, per le feste di Natale saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo, nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti. A preoccupare è soprattutto la fascia di anziani over 65, soli e in condizioni di povertà assoluta, che sono ben 230mila e che vedono aggravarsi la propria condizione.