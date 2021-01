Covid, Centri vaccinali: "Non mancano dosi, ma siringhe di precisione"

Ansa

"Non mancano dosi di vaccino, ma le siringhe di precisione che permettono di estrarne la quantità giusta non sono proporzionate alle fiale: se avessimo quelle, potremmo sempre avere sei dosi per fiala e non 5". E' quanto affermano in sintesi alcuni Centri vaccinali di diverse Regioni (tra cui Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna), che segnalano il mancato arrivo delle siringhe di precisione da parte della struttura commissariale per l'Emergenza.