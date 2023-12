Covid, in calo incidenza e Rt ma lieve crescita dei ricoveri

In Italia scende l'incidenza di casi di Covid, pari a 94 per 100.000 abitanti, e diminuisce anche l'indice di trasmissibilità Rt che cala a 0,80, sotto la soglia epidemica.

Aumentano invece leggermente i ricoveri in area medica e quelli in terapia intensiva. Il numero di contagi registrati nel periodo 7-13 dicembre 2023 è di 55.542, in calo rispetto alla settimana precedente quando erano 59.498. Il dato emerge dall'ultimo monitoraggio del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità.