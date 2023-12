Covid, martedì cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni

A renderlo noto è il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia , che ha deciso di avviare un confronto per capire le ragioni dell'andamento troppo contenuto delle vaccinazioni e le possibili misure per il superamento dei problemi, come l'ipotesi di Open day nazionali. Si valuterà anche il quadro delle vaccinazioni anti-influenza. Proprio sul tema delle vaccinazioni Roberto Burioni e Andrea Crisanti hanno lanciato degli appelli.

Burioni: "C'è stata una totale rimozione, ma è contagiosissimo" - "Abbiamo un virus che è contagiosissimo. C'è stata una totale rimozione, è come se fosse stato dimenticato. Accanto a questo c'è stata una demonizzazione dei vaccini. Non passa un giorno senza che si senta una bugia. Dire che si è contro al vaccino obbligatorio è un'opinione, dire di essere contro il Green pass è un'opinione, dire che il vaccino causa morti è una bugia. Nel frattempo, se uno sta male deve stare a casa". Così il virologo Roberto Burioni.

Crisanti: "Dovremmo vergognarci per il nostro tasso di vaccinazione" - "Veramente ci dobbiamo vergognare, come Paese, di avere un tasso di vaccinazione, su tutte le malattie infettive, in decrescita. Non c'era bisogno di nessuna cabina di regia. C'era soltanto bisogno di seguire politiche di sanità pubblica ispirate alla prevenzione e al benessere delle persone così come si era fatto per tantissimi anni", dice invece il professor Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd.

"L'Italia aveva una adesione vaccinale elevatissima - aggiunge Crisanti -. Una campagna di screditamento ingiustificata, iniziata da un paio d'anni, oggi ci ha portati a questo. E non è soltanto la vaccinazione Covid, ma il fatto è che sono in calo ad esempio le vaccinazioni per l'influenza che ha raggiunto i livelli più bassi da anni. Per la vaccinazione contro il morbillo non abbiamo raggiunto i livelli ritenuti adeguati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità".

Foce: "Vaccinato solo il 7% degli over 70, si temono 15mila morti" - "Solo il 7% degli ultrasettantenni è stato vaccinato contro il Covid-19 e, tra i malati fragili, le percentuali sono ancora più basse". È l'allarme lanciato dal presidente della Federazione degli Oncologi, Cardiologi ed Ematologi (Foce), Francesco Cognetti. "Questa settimana la mortalità per Covid è ulteriormente aumentata del 24% rispetto alla settimana precedente con una proiezione su base annua di più di 15mila morti, destinata purtroppo a un progressivo sensibile aumento", prosegue.