Covid, Brusaferro: "In Italia raggiunto il plateau, decrescita lenta"

"In Italia la curva dei contagi da coronavirus ha raggiunto un plateau". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia. Brusaferro ha aggiunto che "nel nostro Paese c'è una decrescita lenta e la maggioranza delle Regioni sono in decrescita per l'incidenza, tuttavia ci sono ancora alcune Regioni in crescita".