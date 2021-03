Covid, Brusaferro: "Alcuni focolai negli ospedali, meno nelle Rsa"

IPA

Nelle Rsa italiane sono in diminuzione i focolai di coronavirus mentre alcuni "sono segnalati presso le strutture ospedaliere, e questo può essere dovuto alle nuove varianti". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. In generale nel nostro Paese "il numero dei contagi cresce in quasi tutte le Regioni", ha aggiunto.