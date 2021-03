Covid, Bonaccini: ok a misure nazionali per vaccinare più

Ansa

"Le industrie non chiudono e i cantieri non chiuderanno mai. Se serve a vaccinare di più e a piegare la curva, poche settimane di contenimento con misure nazionali ben vengano". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sull'ipotesi di maggiori restrizioni a livello nazionale. Lo scopo è poi "non chiudere mai più, con i vaccini e la bella stagione che è un vaccino naturale".