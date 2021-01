Covid, Bonaccini: "L'incidenza dei contagi non deve essere nei parametri"

Ansa

Una soglia limite dell'incidenza dei contagi di coronavirus "non l'ha chiesto nessuna Regione e non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, parlando dell'ipotesi avanzata da Iss e Cts di far entrare direttamente in zona rossa le aree con un'incidenza di 250 casi settimanali ogni 100mila abitenati.