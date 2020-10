Covid, Boccia: valutiamo se limitare spostamenti tra Regioni 

LaPresse

"Valutiamo insieme se limitare anche lo spostamento tra Regioni ad attività di lavoro e studio". E' quanto avrebbe detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. "E' il momento delle scelte, dobbiamo mettere subito in sicurezza sanitaria il Paese - ha aggiunto - per tutelare la salute di tutti e per far sopravvivere la nostra economia".