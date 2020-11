Covid, Boccia: "Non escludo altre regioni rosse a breve"

Ansa

"Non escludo che possano esserci altre regioni rosse, sempre sulla base dei dati del monitoraggio". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Quanto alla possibilità di differenziare zone diverse all'interno delle stesse regioni, Boccia ha ribadito che è una possibilità "che già c'è". "Quelle regioni che sono state rosse, nella settimana di attenzione, possono allentare le misure in alcune province". ha aggiunto.