Covid, balzo dei nuovi casi in Lombardia: 154 in 24 ore, due i decessi

Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, 154 nelle ultime 24 ore dopo i 91 di mercoledì. Due le vittime, mentre salgono i ricoveri: due in più in terapia intensiva, dove ci sono in tutto 16 pazienti Covid, quattro in più negli altri reparti per un totale di 155. A Milano il maggior numero di nuovi casi, 47, seguita da Bergamo (27) e Brescia (23).