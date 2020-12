Covid, Arcuri: "Per autunno 2021 vaccinati tutti gli italiani che lo vogliono"

Ansa

"Confermiamo, se i processi autorizzativi lo consentiranno, una quantità di dosi per vaccinare tra la prossima estate e il prossimo autunno tutti gli italiani che lo vorranno". Sono le parole del commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. "A febbraio - ha spiegato - pensiamo di iniziare a vaccinare le persone in ordine decrescente di fragilità, scendendo nella curva anagrafica".