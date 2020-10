Covid, Arcuri: "Le Regioni non hanno attivato 1.600 posti di intensiva"

LaPresse

Il commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri accusa le Regioni di non aver attivato "1.600 posti di terapia intensiva". E' quanto si apprende al termine della Conferenza Stato-Regioni, secondo cui il commissario ha spiegato: "Abbiamo inviato 3.059 ventilatori polmonari per le intensive e 1.429 per le subintensive. Prima del Covid le intensive erano 5.179 e oggi sono 6.628 ma, in base ai dispositivi, dovevamo averne altre 1.600 che non sono attive".