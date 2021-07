Covid, appello dei presidi: azioni concrete per tutti in classe a settembre

Ansa

L'ipotesi di un ritorno a scuola non in presenza o posticipato non piace ai presidi. "Non è accettabile prefigurare un ulteriore anno scolastico con classi dimezzate e attività didattiche in duplice modalità", dicono i dirigenti scolastici che puntano il dito contro "i problemi dei trasporti, ai quali non si è capaci di dare soluzione". "L'emergenza - ricordano non può diventare ordinarietà sulla pelle di studenti e lavoratori della scuola".