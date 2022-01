Covid, Agenas: tasso occupazione reparti sale al 24% in Italia

Ansa

Il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti ospedalieri sale al 24% a livello nazionale, e risulta in crescita in 13 Regioni. Secondo i dati Agenas, la Regione con il maggior tasso è la Valle d'Aosta (tornata al 45%), mentre l'unica sotto soglia è la Sardegna (stabile a 12%). Il tasso è invece in calo, ma resta comunque alto, in Liguria (36%).